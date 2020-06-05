«Видишь суслика? А он есть!»

Когда в Азербайджане возмущаются высокими заработными платами депутатов Милли Меджлиса, когда в нашей стране сетуют на то, что среди отечественных народных избранников есть немало тех, кто имея немало «нажитого непосильным трудом», жаждет, извиняюсь, халявы за счет госбюджета, я соглашаюсь с претензиями возмущенных, но все же советую обратить внимание на Украину. О, тут такое количество официальных гривневых и даже долларовых миллионеров, такая живая очередь из бескорыстных борцов за денежные знаки, что нашим меджлисменам и не снилось.

Итак, выяснилось, что глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия впервые показал свою декларацию о доходах. Еще до того, как стать депутатом Верховной Рады, он, активно общался со СМИ и практически в каждом интервью рассказывал о невероятно успешной компании, которую ему удалось создать с нуля, а после продать за $100 млн. Но когда пришло время подавать декларацию, оказалось, что $100 млн. в ней нет. Как пишут украинские СМИ, либо Давид Арахамия соврал, рассказывая о своем невероятном доходе, либо же он «забыл» указать их в декларации, что является нарушением закона.

Есть еще один вариант – деньги Арахамия все-таки получил, но спрятал их от украинских налогов и перевел на счета связанных с собой компаний. Возможно, деньги перевели на Сейшельские острова. Там супруга политика владеет компанией Global Bay Venture Limited. В любом случае, от самой цифры в сотню миллионов долларов, которая куда-то запропастилась у украинского парламентария, у депутатов ММ может закружиться голова. А ведь таких, как Арахамия в ВР немало.

Вот и спикер ВР Дмитрий Разумков также оказался официальным миллионером. Раньше он позиционировал себя в качестве политтехнолога, но львиную долю заработка его семье приносят ломбарды. В 2019 году Разумков заработал в Раде около 178 тыс. грн, зарплата до Рады превысила 1 млн. гривен. Жена заработала около 4 млн. грн. Наличными у Разумкова с женой 165 тыс. долларов и более 900 тыс. грн. Кроме того, политик дал в долг около 1 млн. долларов. Впрочем, по сравнению со многими иными депутатами ВР, Разумков выглядит не таким уж и состоятельным.

При этом, среди «слуг народа» 19 официальных миллионеров написали заявления с просьбой компенсировать им расходы на аренду жилья. Согласно украинским законам, если политик зарегистрирован в другом населенном пункте, то на время работы в парламенте может либо бесплатно жить в отеле, либо получать компенсацию на аренду недвижимости. Так вот Комитет избирателей Украины (КИУ) проанализировал декларации нардепов и выяснил: каждый второй политик, который получает компенсацию – официальный гривневый миллионер!

Причем, абсолютное большинство депутатов-миллионеров, которые арендуют жилье за ​​бюджетные средства – члены фракции «Слуга народа». Правда, здесь также стоит отметить, что именно эта фракция составляет большинство парламента. Среди «слуг» с миллионами, которые просят деньги на аренду: Александр Трухин – задекларировал 21 млн грн; Артем Кунаев – 9,9 млн грн; Степан Чернявский – 9,6 млн грн; Павел Якименко – 9,4 млн грн; Александр Салийчук – 8,6 млн грн; Евгений Петруняк – 7 млн грн; Алексей Ковалев – 6,9 млн грн; Федор Вениславский – 6,8 млн грн; Богдан Торохтий – 6,4 млн грн; Андрей Костин – 4,8 млн грн; Александр Аликсийчук – 4,3 млн грн; Геннадий Касай – 4,1 млн грн; Александр Горобец – 2,9 млн грн; Анна Личман – 2,6 млн грн; Артем Черноморов – 2,5 млн грн; Максим Зуев – 2 млн грн; Эдуард Прощук – 1,9 млн грн; Дмитрий Налетов – 1,6 млн грн; Елена Копанчук – 1,2 млн грн.

Ну, есть ли в ММ такое количество официальных манатных миллионеров? Нет. Хотя бы потому, что не принято в Азербайджане официально декларировать свои доходы. Правда, даже в случае их декларирования, в ММ вряд ли будет столь же много состоятельных людей, как в ВР. Ну и о том, чтобы имея столь крупные капиталы, арендовать жилье за бюджетные средства, депутаты ММ также не думают. Ну и последнее. Нет среди отечественных депутатов таких же веселых и находчивых, как украинский парламентарий от партии «Оппозиционная партия- за жизнь» Суто Мамоян.

Этот бизнесмен, имеющий общее среднее образование, является основателем ТОВ «Мегаполис-груп». Он подозревается в рэкете и вытеснении конкурентов на рынке добычи и продажи песка в Киеве, при этом являясь членом Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Кроме того, не имеющий высшего образования Мамоян является членом Постоянной делегации в Парламентском измерении Центральноевропейской инициативы. Ну и наконец, Мамоян — сопредседатель группы по межпарламентским связям с Республикой Ирак, руководитель группы по межпарламентским связям с Исламской Республикой Афганистан. Ну а чем еще заниматься этническому армянину, кроме как развивать отношения между Украиной и мусульманскими государствами?! Впрочем, не это самое забавное.

Решила, стало быть, журналистка поинтересоваться у Мамояна, почему в его декларации о доходах такие странные данные указаны. Странные потому, что там указаны два автомобиля Toyota Land Cruiser. На самом популярном украинском сайте по продаже автомобилей, стоимость этого автомобиля, в зависимости от года производства, пробега, состояния колеблется от 17 985,00 $ до 90 969,00 $. Но, в декларации депутата Мамояна указано, что стоимость данных авто составляет 20.000 гривен, то есть менее 800 долларов по текущему курсу. «Они были битые!», попытался объяснить дешевизну своих машин находчивый Суто. Он утверждает, что на автобазаре за такую цену можно стать обладателем ‎автомобиля Toyota Land Cruiser. Ну как не поверить этому замечательному человеку?

Тем более, что он является еще и обладателем двух квартир, площадью более ста квадратных метров каждая. Журналистка пыталась понять, почему они, согласно декларации стоят порядка 19.000 долларов? «Это мне мама подарила»,- проникновенно произнес Мамоян. О том, что таких цен на квартиры в более ста «квадратов» в Киеве, да и в других крупных украинских городах, просто нет, он рассуждать не стал. В итоге, получилась ситуация, прямо, как из кинофильма «ДМБ». «Видишь суслика?»,- спрашивает в чистом поле один солдат у другого. «Нет»,- отвечают ему. «И я не вижу. А он есть!»,- звучит утверждение. Так что, рассуждая о выкрутасах отечественных парламентариев, стоит понимать, что им есть, куда расти. Как минимум, до уровня депутатов ВР.