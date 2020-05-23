Видимо, США намерены вернуться к условиям «холодной войны» — эксперт

США приняли решение выйти из Договора по открытому небу. Международным партнерам Белый дом уже сообщил о своем решении, сообщил Assocaited Press. А Reuters пишет, что высокопоставленные американские чиновники, беседовавшие с небольшой группой журналистов и пожелавшие остаться неназванными, сказали, что решение было принято после продолжавшегося полгода анализа, который выявил неоднократные случаи отказа России от соблюдения условий договора.

Данный договор об открытом небе был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Договор, объединяющий 35 стран, позволяет его участникам совершать обзорные полеты самолетам, не несущим оружия, над территориями стран-участниц.

В связи с решением США выйти из Договора по открытому небу, уже сегодня должно состояться экстренное заседание Совета НАТО, которое пройдет на уровне послов. Источник ТАСС сказал, что участники заседания обсудят «последствия этого решения для европейской и евроатлантической безопасности и режима контроля над обычными вооружениями».

На фоне всех этих событий, власти Китая намерены в 2020 году увеличить расходы на национальную оборону на 6,6% – до 1,27 трлн юаней (около $178,8 млрд) . Об этом говорится в распространенном в пятницу, 22 мая, на открытии 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва проекте бюджета страны. Темпы роста военного бюджета стали самыми низкими почти за 30 лет.

«Расходы на национальную оборону [составят] 1 268 млрд юаней с приростом на 6,6%; расходы на обеспечение общественной безопасности – 183 272 млрд юаней (около $25,9 млрд) с увеличением на 0,7%», – говорится в документе.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Китай занимает второе место в мире по объему расходов на оборону после США ($732 млрд в 2020 году). По оценке SIPRI, военный бюджет Китая в 2019 году составил $261 млрд. Тем не менее, темпы увеличения расходов на оборону снизились по сравнению с 2019 годом, когда они составили 7,5% и нынешний показатель – 6,6% – является самым низким с 1991 года.

Комментируя # этот вопрос, политолог Ильгар Велизаде, сказал, что практика выхода из разных важных договоров, таких как РСМД и ДРСМД (ракеты средней и малой дальности), открывает дорогу американскому ВПК для осуществления гонки вооружения.

«Это очень важный политический и экономический процесс. Правительствам приходится выделять много средств для ВПК, чтобы не отставать от своих соперников. При этом экономики стран начинают сильно «напрягаться», так как основное финансирование идет на военную сферу. Это показала и практика Советского Союза, которому приходилось практически урезать со всех сфер ради поддержания темпа. В итоге, нехватка денег из-за огромных военных расходов и называлась одной из причин развала СССР», — отметил эксперт.

По его словам, в СССР практически все промышленные предприятия работали под ВПК, в то время как другие отрасли хозяйства недостаточно развивались. «Видимо, США намерены вернуться к условиям «холодной войны», когда их конкуренты вынуждены были тратить огромные деньги на вооружение. В случае же США — экономика крепла, поскольку их система работала наоборот, т.е. частный сектор получал необходимые заказы, при этом эта же продукция в рамках НАТО продавалась союзным государствам», — сказал он.

Американцы, в отличие от СССР, смогли наладить помимо производства сбыт своей военной техники, в то время как СССР зачастую приходилось передавать ее бесплатно, сказал он.

«Видимо, Дональд Трамп и его администрация намерены сделать ставку на то, чтобы разорить экономики России и Китая, избрав путь возвращения к старой модели «холодной войны». На этот раз конфликт США в большей степени с Китаем, нежели с Россией. Военный бюджет России не соразмерен с китайским и, тем более, с американским. Поэтому думаю, что выход из всех этих соглашений в большей степени направлен против Китая», — резюмировал он.