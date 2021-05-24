Двери ОДКБ должны быть открыты для всех, в том числе и для Азербайджана. Об этом в интервью «Известиям» заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, курирующий отношения со странами СНГ. «Единственное, что может ограничивать вступление, так это определенные положения устава организации, в соответствии с которым для участия в ОДКБ необходимо наличие между его членами дипломатических отношений. Таких отношений нет пока между Азербайджаном и Арменией. Когда они будут установлены — мы надеемся, что это рано или поздно произойдет, — тогда и этот вопрос может встать в практическую плоскость в том или ином виде», – подчеркнул российский дипломат.

Ну, подчеркнул и подчеркнул. Азербайджан, на момент написания статьи, никак не прокомментировал это заявление. Но, наша страна входит в Движение Неприсоединения, не входит ни в какие военные блоки. И это не помешало, а может и помогло ей решить главную задачу — освободить находившиеся почти три десятка лет под армянской оккупацией свои земли в результате 44-дневной войны. В ходе которой, замечу, наша армия продемонстрировала умение вести войну XXI века, чем ни одна из стран-членов ОДКБ похвастаться не может.

Впрочем, сейчас речь не совсем о том. Армения, состоящая в рядах ОДКБ, а также ТС и ЕАЭС, всегда и громко возмущалась тем, что авторитет Азербайджана, не состоящего ни в одном из этих союзов, выше авторитета РА, которая там состоит. В РА сетовали на продажу российского и белорусского оружия нашей стране. В Москве и в Минске объясняли Еревану всю абсурдность возмущения армянской стороны и указывали, что вправе развивать отношения с Азербайджаном как хотят.

Все это давно уже привело к росту и без того существовавших антироссийских и антибелорусских настроений в РА. Разговоры о том, что эти страны, как и все государства-члены ОДКБ, ТС, ЕАЭС «предали» Армению, звучат чаще, чем там поднимают тосты с рюмкой коньяка. А издание «Голос Армении» констатирует, что вообще Армения с некоторых пор, календарно совпадающих с правлением Пашиняна, играет в ЕАЭС «малопочетную роль статиста». Но это еще не все.

Лютует издание «Арменианрепорт». В статье под названием «О древнейшей профессии» имеют место оскорбительные выпады в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова и не только его. Напомню, что глава российского внешнеполитического ведомства недавно перечислил качества, которыми должен обладать дипломат, и рассказал, какая профессия на самом деле является древнейшей, Так вот эти его рассуждения стали «поводом» для оскорблений от «Арменианрепорт». Попутно, там снова озвучили тезис про то, что «путинская Россия предала Армению»

«Это тот факт, который нужно неустанно констатировать, повторять, зачитывать в школах, воспитывая на нем наших граждан. Потому, что они должны понимать, по чьей вине столь нагло и вольготно себя чувствовал турецко- пакистано- азербайджанский союз карателей и оккупантов «Арцаха» (кавычки наши- А.Г.). Да, они были вооружены и израильским оружием. Но, больше всего там было оружия из страны, которая называет себя нашим «стратегическим союзником»», — написало издание.

Которое возмущалось и позицией ОДКБ по ситуации на азербайджано-армянской границе. «В те самые дни, когда в Армении ждали от ОДКБ четкой и единственно возможной позиции по осуждению Азербайджана, министр обороны Беларуси посетил эту страну. И не просто посетил, а договорился о развитии сотрудничества в военно-промышленной сфере. Как нам на все это реагировать?!»,- вопило данное СМИ.

И вот, там нашли новый «повод» для возмущения. «Все мировые СМИ обсуждают, как по приказу белорусского диктатора Александра Лукашенко принудительно приземлили «самолёт авиакомпании Ryanair, который совершал рейс по маршруту Афины-Вильнюс», — пишет «Арменанрепорт» в статье под названием «Батька сошел с ума: Армении пора принимать решение».

Какое именно? «Армения должна выйти из всех союзов с путинской Россией и лукашенковской Беларусью. Потому, что они никак нас не защищают. В них состоят страны, для которых отношения с Азербайджаном важнее отношений с нашей страной. И все они вредны и токсичны. Особенно после последнего акта международного терроризма, устроенного Батькой. Ему обязательно ответят всем цивилизованным миром. И, чтобы не досталось косвенно и нам, нужно делать решительные шаги прочь от союза диктаторов», — предлагает армянское издание.

И было бы хорошо, чтобы с такой позицией, а она явно превалирующая в армянском обществе, ознакомились в Москве и в Минске. Тот же господин Руденко из МИД РФ мог бы узнать из нее много полезного. Нам же остается только заметить, что РА, так много кричащая о наплевательском отношении к ее интересам в ОДКБ, ТС и ЕАЭС, должна посмотреть на себя в зеркало. Там она увидит никому неинтересную страну с завышенными ожиданиями и амбициями. Причем, признают это в РА или нет, не имеет никакого значения.