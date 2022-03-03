Президент США Джо Байден заявил, что запретил въезд в США более 50 российским олигархам и членам их семей. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

«Сегодня я сообщаю, что мы добавили десятки имен в список, включая одного из богатейших российских миллиардеров. И я запрещаю поездки в США более чем 50 российским олигархам, их семьям и ближайшим помощникам», — сказал он.

Байден подчеркнул, что власти США продолжат вводить жесткие экономические санкции против российского президента Владимира Путина и его окружения.

Ранее Белый дом объявил о санкциях против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и 19 бизнесменов из России, а также еще 47 связанных с ними граждан.