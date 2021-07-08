9 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, завтра днем северо-западный ветер усилится. Температура воздуха ночью 22-25, днем 30-34 тепла. В Баку ночью 23-25, днем 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы — 760 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха ночью 60-70% и днем 40-45%.

На пляжах Абшерона в дневное время усилится северо-западный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25 тепла, на южных пляжах (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шихово) — 25-26 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 9 июля на Абшеронском полуострове в дневное время ожидается усиление умеренного северного ветра хазри, что в основном благоприятно для некоторых метеочувствительных людей.

9 июля в районах Азербайджана местами ожидаются грозы и временами дожди, в отдельных местах интенсивные, есть вероятность выпадения града. В отдельных местах днем усилится восточный ветер. Температура воздуха ночью 20-25, днем 32-36 градусов тепла, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.