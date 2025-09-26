Национальная гидрометеорологическая служба Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана объявила желтое и оранжевое предупреждения в связи с ожидаемой в Баку, на Абшероне и в ряде регионов страны ветреной погодой, которая сохранится до утра 28 сентября.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Нахчыванской Автономной Республике, Кяльбаджаре, Лачине, Физули, Джебраиле, Зангилане, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Гядабее, Гёйгёле, Самухе, Тертере, Агдаме, Агдере, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Губадлы, Агджабеди, Сальяне, Сабирабаде, Саатлы, Евлахе, Барде, Агдаше, Уджаре, Зардабе, Кюрдамире, Бейлягане, Имишли, Шабране, Гахе, Загатале, Балакене, Шеки, Шамахы, Огузе, Габале, Губе, Хачмазе, Исмаиллы, Агсу, Гёйчае, Ширване, Билясуваре, Джалилабаде, Масаллы, Ярдымлы, Лерике, Лянкаране и Астаре ожидается северо-западный ветер скоростью 13,9–20,7 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Хызы, Сиязане, Гусаре, Нефтчале, Гаджигабуле, Мингячевире, Дашкесане, Гобустане, Гяндже, Нафталане и Геранбое также ожидается северо-западный ветер скоростью 20,8–28,4 м/с.