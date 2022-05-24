По состоянию на 09:00 24 мая на территории страны наблюдается нестабильная погода, прошли грозы, ливни, в некоторых частях Большого Кавказа — ливни, местами усилился северо-западный ветер.

Как сообщает МЭПР, 23 мая в 15:04-15:05 в Дашкесанском районе, в 17:35-17:38 в городе Ширван выпал град.

Скорость северо-западного ветра составила в Нафталане, Агдаме, Гяндже 28 м/с, Балакяне, Мингячевире 25 м/с, Шамкире, Товузе 24 м/с, Тертере 22 м/с, Агстафе 20 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове — 31 м/с, в Пираллахы 26 м/с, на Нефтяных Камнях — 25 м/с, на острове Чилов — 24 м/с, в Аляте, Сумгайыте — 22 м/с, в Бина — 19 м/с, в Маштаге — 18 м/с. Высота волн в Каспии достигла 3.5 метров.

Ветреная погода, наблюдаемая на территории страны, сохранится до 25 мая, дождливая — до утра 26 мая.