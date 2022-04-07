4 апреля 2022 года сильный ветер снес часть крыши школы №9 города Хырдалан. Так как дети в это время находились на занятиях, в результате происшествия никто не пострадал.

По словам сотрудников отдела образования Абшеронского районного отдела образования, крыша будет восстановлена в кратчайшее время (https://apa.az/az/social/xirdalanda-guclu-kulek-mektebin-damini-ucurub-video-yenilenib-695782).

Как сообщили # в школе №9, последние ремонтные работы были проведены летом прошлого года. Мы попросили работников школы сообщить название компании, которая проводила ремонтные работы, но, к сожалению, наш вопрос остался без ответа. Тогда мы попросили ответить на этот вопрос руководителя пресс- службы Министерства образования Джасарата Валехова. Мы также попросили его ответить на вопрос о том, какие структуры контролируют проведение ремонтных работ в школах. Ответ Джасарата Валехова был более чем лаконичен: «Я не знаю».

Тогда мы обратились к начальнику Главного управления градостроительства и архитектуры города Баку Руфату Махмудову. «Качество основательных ремонтных работ в школах осуществляет Миниcтерством по чрезвычайным ситуациям. Мы занимаемся лишь вопросами документации», — заявил Руфат Махмудов.

Эксперт в сфере образования Камран Асадов подтвердил высказывания Руфата Махмудова. «Существует постановление Кабинета министров от 2012 года. В этом постановлении указаны стандарты, которым должны соответствовать как крыша, так и различные классы в средних школах. Министерство по чрезвычайным ситуациям должно проследить, соответствуют ли проведенные ремонтные работы стандартам, установленным Кабинетом министров», — сообщил эксперт.

Мы пытались связаться с главой пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Гюльчин Мехтиевой и выяснить, проводило ли МЧС проверку качества ремонтных работ, проведенных в средней школе №9. Но, к сожалению, наши попытки не увенчались успехом.

Тогда мы позвонили на «Горячую линию» МЧС. Выслушав наш вопрос, дежурный МЧС посоветовал обратиться в Агентство по контролю за безопасностью в строительстве МЧС. Однако, к сожалению, все наши попытки дозвониться в Агентство по контролю за безопасностью в строительстве МЧС оказались тщетными.

Тогда мы решили обратиться в Сумгайытский региональный центр МЧС, потому как структуры МЧС, находящиеся в Хырдалане, находятся в его подчинении. Мы попросили главу пресс-службы регионального центра Эмина Рамазанова ответить на вопрос о том, проконтролировало ли МЧС проведение ремонтных работ в школе №9. «Я не могу ответить на ваш вопрос», — ответил Эмин Рамазанов.

Не довольствуясь этим, мы обратились с официальным запросом на электронный адрес Министерства по чрезвычайным ситуациям. Но, к сожалению, МЧС и на этот раз оставило наше обращение без ответа.

Интересно, зачем нужна это громоздкая структура под названием МЧС, если она не способна обеспечить безопасность обычной школы? Мы еще не говорим о нарушении с их стороны права журналистов на получение информации. Ведь информация о состоянии крыши школы не является государственной тайной…