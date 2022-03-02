В самом сердце Баку, на площади Фонтанов открылась благотворительная ярмарка Nargis Fund — Torpaq əlimdə, bahar ürəyimdə. Разнообразные вкусные блюда, сувениры, подарки, игры, различные сюрпризы: провести здесь время можно не только весело, но и с пользой. К примеру, принять участие в мастер–классе известного мастера Сабиры Гараевой и сшить вместе с ней изумительный национальный головной убор арахчын, узнать секреты создания национальных костюмов и традиционной вышивки, сообщает #.

Гянджинка Медина Мурадова не только угощает вкуснейшей кятой, которую она готовит на глазах у посетителей, но и охотно делится секретами ее приготовления.

Ярмарка работает с утра до позднего вечера. По традиции, здесь запланированы концерты популярных исполнителей, шоу программы, игры, принять участие в которых могут все желающие, и дети и взрослые. Гостей встречают сказочные персонажи и Бахар–гыз, девушка–Весна.

Все вырученные средства будут направлены на оплату лечения и операции детей, страдающих различными заболеваниями. Nargis Fund анонсировал, что готовит подробный отчет по итогам ярмарки, которая завершит свою работу 10 апреля.

На ярмарке можно встретить много туристов, гостей Баку из Беларуси, Казахстана, ОАЭ, Турции, и др. стран, которые признаются, что испытывают большое счастье, находясь в гостеприимном Баку в канун главного весеннего праздника Новруз.