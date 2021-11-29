Вероятность распространения нового опасного штамма коронавируса «омикрон» на глобальном уровне очень высока. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, передает Reuters.

ВОЗ порекомендовала странам увеличить тестирование людей, прибывающих из районов, где зафиксирована передача этого штамма.

В организации также подчеркнули, что большинство существующих диагностических тестов продолжают работать и могут выявлять вызывающий беспокойство штамм «омикрон».

В южноафриканской Ботсване, ЮАР и Гонконге выявили десять случаев заражения новым штаммом коронавируса B.1.1.529 под названием «омикрон», который может оказаться более патогенным, чем остальные варианты коронавируса. Он содержит 32 мутации, некоторые из которых указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, и имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. (gazeta.ru)