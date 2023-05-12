Инновационный проект «ƏDV gerial» («Верни свой НДС»), запущенный в мае 2020 года для большей прозрачности налоговых выплат, обрастает новыми, зачастую печальными подробностями. Правительственные чиновники бодро рапортуют о радужных подвижках, а граждане все чаще жалуются на уловки торговых сетей.

Сама по себе инициатива возвращать часть налога на добавленную стоимость должна была усилить фискальную прозрачность с акцентом на общественный контроль и заставить таким образом бизнес платить налоги. Ведь если коммерсант уклоняется от налога, вернуть клиенту причитающуюся ему часть государственного сбора не получится, а значит, возмущенным покупателям надлежит обратиться в налоговую для защиты своих потребительских прав.

Но масса посетителей торговых сетей, конечно же, не спешит судиться с магазинами из-за копеек, а торговцы этим пользуются. И делают это настолько успешно, что махинации с чеками становятся у нас обыденным делом.

Опросы граждан показывают — чаще всего кассовые чеки не пробиваются из-за низкого качества печати QR-кода. На такую уловку идут не только мелкие, но и крупные розничные сети. По словам покупателей, с недавнего времени одна из популярных столичных розничных сетей, именуемая в народе «магазином для бедных» из-за многолетней бюджетной ценовой политики, не просто подняла свои цены выше рыночных, но и выдает фиктивные чеки.

«Раньше я ходила в магазин этой сети, потому что он находится поблизости, и цены не кусались, но после подорожания наведываюсь в другой, подальше. Времени на это уходит больше, зато экономия на покупках существенная, — рассказывает домохозяйка Гюллер. – Но сегодня все-таки зашла по привычке в эту торговую сеть и пожалела об этом. За две банки сгущенки переплатила 70 гяпик, а вернуть НДС по их чеку не получилось, потому что телефон не может считать QR-код из-за плохой печати. И ведь такое происходит не впервые, а можно сказать, постоянно», — делится женщина.

QR-код с кассовых чеков не считывается и в другом магазине поблизости. Мальчик под вывеской известной торговой сети безуспешно орудует телефоном, пытаясь вернуть свою часть НДС с купленного тут же мороженого. Сложности с получением НДС возникают не только у рядовых посетителей, но и представителей нашего экспертного сообщества. Проблему с чеками неоднократно поднимал экономист Рауф Гараев.

«Сравнивая расчетные чеки, которые выдаются покупателям в розничной торговле, можно убедиться в неудовлетворительном качестве печати. Например, на одном выданном мне чеке вовсе не указан НДС, а печать нечеткая, поэтому ее не считывает мобильное приложение», — говорит он.

После правительственного решения увеличить возвращаемый налог при оплате банковской карточкой, многие магазины оформляют безналичный платеж как наличный. Участились жалобы покупателей на то, что им отдают при оплате товара карточкой не 17,5% НДС, как это положено с начала года, а 5% — как при наличном расчете. Вы платите безналом, но в чеке почему-то прописано, что заплатили наличными. Так что сумма возмещения в итоге намного меньше надлежащей выплаты.

«На такое закрывают глаза не все покупатели. Иной посетитель обращается к администратору торговой точки, жалобу принимают, однако на деле ничего не меняется. И тогда, собрав доказательства, гражданин обращается в налоговую, а спустя три месяца ему оттуда даже отвечают. Но магазин продолжает свой нечистоплотный «бизнес», а налоговая закрывает на это глаза. Покупателю остается занести такой магазин в черный список, но ведь этим дело не закончится, потому что фиктивные чеки выдаются и в других предприятиях торговли тоже».

Кому не приходилось сталкиваться с такой ситуацией – хочешь расплатиться банковской карточкой в магазине, но выясняется, что кассовый аппарат не работает. Почему такое происходит?

«В крупных торговых центрах действует ограничение – лимит на безналичные расчеты, — поясняет Гараев. — Рядовые покупатели могут не знать про это, но сотрудники налоговой понимают, о чем я хочу сказать. Речь о сумме в наличных и безналичных расчетов – ее устанавливают заранее во избежание лишних трат и налоговых выплат. Например, финансовый отдел монопольной торговой сети распоряжается принимать в один из дней оплату только наличными. Поэтому покупателю говорят, мол, техника не работает – платите налом. В итоге он снова обманут… А налоговый контроль такого крупного бизнеса в наших условиях сомнителен».