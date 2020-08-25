Верховный суд Беларуси не удовлетворил ходатайство Тихановской

Верховный суд Беларуси отказал в возбуждении дела по жалобе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской на решение Центризбиркома об утверждении результатов выборов.

Об этом во вторник говорится в опубликованном решении суда.

«В возбуждении дела по жалобе Тихановской Светланы Георгиевны на решение Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов от 14 августа 2020 года (постановление № 133) отказать. Определение обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит», — подчеркнули в суде.

Верховный суд также отказал в возбуждении дел по аналогичным жалобам, которые подали экс-кандидаты в президенты Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев. (ТАСС)

| 2020-08-25T19:57:57+04:00 25 августа 2020, 21:13|12345 (Пока оценок нет)
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