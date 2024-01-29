В СГБ продолжается расследование уголовного дела в отношении миллиардера-сепаратиста Рубена Варданяна.
Ppассмотрена апелляционная жалоба Варданяна, передает #.
Как сообщалось ранее, срок ареста Рубена Варданяна был продлен Сабаильским районным судом города Баку на 4 месяца.
Адвокат Рубена Варданяна подал апелляционную жалобу на решение суда.
На заседании в Бакинском апелляционном суде, было зачитано решение суда. На основании решения апелляционная жалоба не удовлетворена, решение суда первой инстанции о продлении ареста Варданяна остается в силе.