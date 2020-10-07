Верховный суд Азербайджана направил заявление в Верховные суды стран мира

Верховный суд Азербайджанской Республики выступил с заявлением о мерах, принимаемых для предотвращения военных провокаций Армении против Азербайджана.

Как передает пресс-служба Верховного суда, заявление направлено в Верховные суды мира, в том числе в государства-члены Совета Европы.

В заявлении говорится:

«27 сентября 2020-го года вооруженные силы Республики Армения начали широкомасштабную военную операцию против Азербайджанской Республики вдоль всей линии соприкосновения, интенсивно обстреливая позиции вооруженных сил и гражданские поселения Азербайджана.

В ответ на военную агрессию вооруженные силы Азербайджана контратаковали оккупационные силы в полном соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, с учетом неотъемлемого права на самооборону и норм международного гуманитарного права.

В результате непрекращающихся беспорядочных обстрелов мирного населения Азербайджана в городах Гянджа, Билясувар, Тертер, Агджабеди, Барда и Хызы, расположенных в глубине страны на расстоянии 50-250 км от линии соприкосновения, с 27 сентября 2020 года погибло 29 мирных жителей, в том числе трое детей, более 144 человек получили ранения различной степени тяжести. Помимо зарегистрированных жертв среди гражданского населения, около 500 гражданских объектов, включая частные дома, водохранилище и электростанцию в Мингячевире, трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Южно-Кавказский трубопровод, доставляющие сырую нефть и природный газ из Каспийского региона в Европу, а также здание районного суда в Тертере, подвергались беспорядочным неизбирательным атакам вооруженных сил Армении.

Последние события военной агрессии вооруженных сил Армении стали продолжением недавних провокаций против Азербайджана. В июле 2020 года вооруженные силы Армении сместили свою агрессивную экспансионистскую политику к северу от региона Нагорного Карабаха и подвергли сильному артиллерийскому огню военные позиции и гражданские объекты, в результате чего погибли военнослужащие и мирные жители в Товузском районе Азербайджана.

В корн нынешнего армяно-азербайджанского вооруженного конфликта лежит политика Армении по незаконной оккупации исторически азербайджанских земель – Нагорно-Карабахского региона и семи прилегающих к нему районов, которые являются международно-признанными территориями Азербайджана. Сегодня почти 20 процентовтерритории Азербайджана находится под незаконной армянской оккупацией, и в результате этнической чистки, осуществленной против мирного населения Азербайджана, более 1 миллиона беженцев и вынужденно перемещенных лиц были насильственно изгнаны из своих домов, 20 000 человек убиты, 50 000 – ранены или стали инвалидами, а около 5 000 граждан Азербайджана до сих пор числятся пропавшими без вести.

В феврале 1992 года в городе Ходжалы была совершена беспрецедентная массовая расправа над мирным азербайджанским населением. В ночь с 25 на 26 февраля вооруженные силы Армении убили 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 пожилых людей. 1275 жителей были взяты в плен, а судьба 150 человек до сих пор остается неизвестной. Виновные в этих чудовищных преступлениях против человечности не были привлечены к ответственности.

Следует особо подчеркнуть, что все международные дипломатические усилия, в том числе переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ, по мирному разрешению нынешнего вооруженного конфликта до сих пор не увенчались успехом из-за неконструктивного подхода правительства Армении.

Правительство Армении не выполняет четкие указания резолюций №№ 822, 853, 874 и 884 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций от 1993 года, признающих Нагорный Карабах и прилегающие районы неотъемлемой частью Азербайджана и требующих немедленного, полного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Правительство Армении также игнорирует ряд резолюций ведущих международных организаций, таких как Движение неприсоединения, Совет Европы и Европейский союз.

Кроме того, Европейский суд по правам человека в своем решении по делу «Чирагов и другие против Армении» (№ 13216/05, 16 июня 2015 года) постановил, что «Армения с первых дней Нагорно-Карабахского конфликта имела значительное и решающее влияние на т.н.«НКР»; эти два образования тесно интегрированы практически во всех важных вопросах; и эта ситуация сохраняется по сей день. Другими словами, т.н.«НКР» и ее администрация выживают лишь благодаря военной, политической, финансовой и другой поддержке, оказываемой Арменией, которая, следовательно, осуществляет эффективный контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими территориями».

Азербайджанская Республика, защищая неприкосновенность своих границ от внешних угроз и обеспечивая права и свободы всех находящихся на ее территории лиц, соблюдает все свои обязательства согласно международному праву, включая Женевские конвенции 1949 года. Правительство Азербайджана заявило о соблюдении основополагающего принципа международного гуманитарного права, согласно которому вооруженные силы должны проводить различие между военными и гражданскими лицами, а также между военными и гражданскими объектами. Кроме того, вооруженные силы Азербайджана подтвердили свою приверженность соблюдению абсолютного запрета на нападения на гражданских лиц или на проведение атак, которые вредят гражданским лицам или наносят ущерб, несоразмерный ожидаемому конкретному военному преимуществу.

Мы поддерживаем усилия правительства Азербайджана по восстановлению своей территориальной целостности и обеспечению безопасного возвращения всех вынужденно перемещенных лиц в свои дома, окончательно подтверждая их достоинство и основные права человека. Поступая так, мы коллективно добьемся истинного и прочного мира в регионе.

Мы уверены в продолжении наших многосторонних усилий, направленных на укрепление верховенства права и защиты прав человека и основных свобод».