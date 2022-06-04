Артистка после 24 февраля выехала из РФ и начала волонтерить для Украины.

Певица родом из Каменского Днепропетровской области Вера Брежнева открыто поддержала Украину после полномасштабного вторжения РФ. Сначала она волонтерила в Италии, а затем в Польше. Звезда собственноручно собирает и грузит гуманитарную помощь для пострадавших от вторжения граждан.

Как сообщают росСМИ, жена Константина Меладзе разорвала все контракты со своими работодателями из России. PR-менеджер певицы Анастасия Драпеко рассказала журналистам, что она больше не сотрудничает с Брежневой.

«Нет, не работаю с Верой Брежневой. Брежневой больше нет в России, она сюда не вернется», — сказала Анастасия (unian.net).