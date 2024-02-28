На совещании, прошедшем 27 февраля, Apple сообщила сотрудникам автомобильного подразделения, известного как проект Titan, что закрывает разработку, пишет Bloomberg.

Всего над созданием электрокара Apple работали около двух тысяч человек. Компания намерена перевести треть команды «проекта Titan» в другие подразделения. Часть из них будет работать с искусственным интеллектом. Некоторым сотрудникам уже сообщили об увольнении.

Компания Apple потратила на исследования и разработку электромобиля миллиарды долларов, пишет WSJ. Некоторые топ-менеджеры выступали за тесное партнерство с производителями автомобилей и даже за покупку автомобильной компании, но ничего не получилось, говорят источники издания.

Как отмечает Bloomberg, теперь Apple сосредоточится на том, чтобы использовать искусственный интеллект в своих продуктах, в том числе в iPhone и iPad. Ожидается, что первые подобные функции появятся в iOS 18, которая, вероятно, выйдет в сентябре вместе со следующим поколением iPhone.