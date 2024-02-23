Венгрия заблокировала заявление от имени Евросоюза ко второй годовщине российского широкомасштабного вторжения в Украину.

Вместо общего заявления от имени всех стран ЕС, будет, как сообщают источники, опубликовано заявление, подписанное главами Еврокомиссии, Совета ЕС и Европарламента.

Для публикации официального заявления ЕС необходимо согласие всех 27 стран Союза. Венгрия и ранее нередко блокировала публикацию подобных заявлений, в последний раз это произошло на прошлой неделе, когда Будапешт не одобрил заявление с осуждением планов Израиля провести операцию в городе Рафах на юге сектора Газа.

По словам дипломата одной из стран ЕС, предложенный текст заявления, посвящённого годовщине вторжения в Украину, был для Будпешта «слишком жёстким», — очевидно, имеется в виду, что он содержал жёсткую критику России.

Власти Венгрии занимают особую позицию по отношению к войне в Украине, которая отличается от позиции подавляющего большинства стран ЕС. Венгрия не предоставляет Украине военную помощь и официально призывает к мирным переговорам без предварительных условий, что для Киева неприемлемо.

Ранее на этой неделе ЕС одобрил 13-й пакет санкций в отношении России, приуроченный ко второй годовщине начала войны. Венгрия согласилась его одобрить, заявив, что на этапе обсуждений были учтены её замечания. (svoboda.org)