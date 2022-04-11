Правительство Венгрии выступает против запрета на поставки российских энергоносителей и по-прежнему будет отстаивать свою позицию на совещаниях Европейского союза (ЕС). Об этом заявил в понедельник глава венгерского МИД Петер Сийярто, участвующий во встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

«Мы уже приняли решение о том, что импорт сырой нефти и природного газа не должен подвергаться санкциям. Эту позицию необходимо отстаивать снова и снова», — отметил Сийярто. В этом смысле дискуссия в Люксембурге «не будет исключением», написал он на своей странице в Facebook.

«Каждый может быть уверен, что мы не отступим и обеспечим безопасность энергоснабжения нашей страны в будущем», — заверил глава МИД, добавив, что такая позиция «подкрепляется рекордной поддержкой, оказанной неделю назад» правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» во главе с премьер-министром Виктором Орбаном на парламентских выборах.