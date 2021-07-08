Лед тронулся, господа любители классической музыки! Замороженная ковидом культурная жизнь страны до сих пор дышала через пробитые государственной инициативой «проруби» концертных акций на освобожденных от оккупации землях. И вот, наконец-то, долгожданное потепление. Возможно, причиной тому действительно эффективная политика по ограничениям на распространение эпидемии, а еще вероятнее – массовая вакцинация, однако количество заражений уверенно ползет вниз, а настрой вернуться к прежней жизни и нашим богатым академическим традициям в культуре – взлетает вверх.

В конце недели состоялся, можно сказать, первый концерт классической музыки с «живым» звуком после ковидной заморозки. Символично, что дирижер Ялчин Адигезалов, с блеском руководивший исполнением «Карабах Шикястеси» в освобожденной от оккупации Шуше, вновь сыграл роль «ледокола», взламывающего застывшую в пандемической стагнации культурную жизнь, организовав совместно с неутомимым руководителем «Международного Фонда Тюркской Культуры и Наследия» Гюнай Эфендиевой концерт на открытом воздухе. Не менее символично, что исполнялись произведения выдающегося венгра Белы Бартока – музыка сложнейшая, но великолепная по своей драматургии, а главное – этнической эстетике. Тюркские мотивы сейчас как нельзя более уместны, согласитесь, и Барток является одним из лучших композиторов австро-венгерской школы, сумевшим синтезировать в своем творчестве яростное тюркское начало своей родины — земли гуннов, и строгую дисциплину европейского симфонизма.

Концерт удался на славу, уже хорошо известный камерный оркестр «Деде Горгут» был великолепен, а редко исполняемые «Дивертисмент» и «Румынские фольклорные танцы» не оставили равнодушными респектабельную публику. И судить об этом можно хотя бы по тому, как по завершению мероприятия посол Венгрии в Азербайджане господин В.Сзедеркеньи обратился к азербайджанскому дирижеру с признанием о том, что почувствовал себя на своей Родине. Ну, а как еще может быть, когда такая музыка звучит в исполнении носителя тюркской экспрессии в сердце, в стране, которая с этой экспрессией вернула свободу своим землям, и открыла новую страницу в своей истории? А этим концертом – открыла заново музыкальный сезон. Который, надеемся, продлится с не меньшим успехом.