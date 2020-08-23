Венесуэла получила от ЕС 82,5 тонны гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом

Страны Евросоюза передали Венесуэле 82,5 тонны медицинских средств для борьбы с пандемией заболевания, вызываемого новым коронавирусом (COVID-19). Об этом сообщил в субботу министр иностранных дел южноамериканской республики Хорхе Арреаса.

«Благодарим Евросоюз, Испанию и Португалию за 82,5 тонны медицинских средств, которые были получены сегодня в координации с МИД и министерством здравоохранения для борьбы с COVID-19», — написал он в Twitter.

По словам Арреасы, с начала пандемии Венесуэла получила 1,5 тыс. тонн гуманитарной помощи от «дружественных стран и международных организаций».

Венесуэльское правительство сообщило о первых двух случаях инфицирования в стране 13 марта, в тот же день был введен режим чрезвычайного положения. 17 марта президент страны Николас Мадуро объявил о решении ввести карантин на всей территории государства. К настоящему времени в республике зарегистрированы свыше 37 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 300 человек.