Великобритания выделит £45 млн ($57 млн) на указание помощи наиболее уязвимым лицам, пострадавшим в результате конфликта на Украине. Как говорится в сообщении, распространенном МИД королевства, эти средства будут направлены структурам ООН и гуманитарным организациям, передает ТАСС.

«Британская помощь поможет поддержать на Украине тех, кто наиболее уязвим, в особенности женщин и детей, которые сталкиваются с повышенным риском сексуального насилия и эксплуатации», — заявила глава ведомства Лиз Трасс.

По £15 млн ($19 млн) будут переданы в гуманитарный фонд помощи ООН для Украины и в Детский фонд ООН. Еще £10 млн ($12,6 млн) получат помогающие беженцам гуманитарные организации в Молдавии, а £5 млн ($6,3 млн) — Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.