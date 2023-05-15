Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен объявить о новом пакете помощи для Украины.

Как передает #, об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на британское правительство.

«Сунак объявит о новой военной помощи Украине в форме сотен зенитных ракет и сотен новых ударных дронов большой дальности — с дальностью более 200 километров», — говорится в материале телеканала.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник прибыл в Лондон, где планирует провести переговоры с Сунаком.

Великобритания ранее заявила, что передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации — около 250 километров).