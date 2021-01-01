Британия завершила процесс Brexit и покидает Евросоюз

Завершен переходный период после выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), в действие вступило соглашение между сторонами о сотрудничестве и торговле, сообщает РИА Новости.

Переходный период после Brexit, который продлился 11 месяцев, официально завершился в полночь 1 января 2021 года по центральноевропейскому времени (01.00 по бакинскому времени). Великобритания окончательно покинула единый рынок и таможенный союз ЕС, однако стороны продолжат свободную торговлю без пошлин и квот.

Ранее стало известно, что власти Великобритании и представители Евросоюза согласовали условия торговой сделки в рамках выхода Соединенного Королевства из ЕС.