Британия завершила процесс Brexit и покидает Евросоюз

Завершен переходный период после выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), в действие вступило соглашение между сторонами о сотрудничестве и торговле, сообщает РИА Новости.

Переходный период после Brexit, который продлился 11 месяцев, официально завершился в полночь 1 января 2021 года по центральноевропейскому времени (01.00 по бакинскому времени). Великобритания окончательно покинула единый рынок и таможенный союз ЕС, однако стороны продолжат свободную торговлю без пошлин и квот.

Ранее стало известно, что власти Великобритании и представители Евросоюза согласовали условия торговой сделки в рамках выхода Соединенного Королевства из ЕС.

| 2021-01-01T05:41:44+04:00 1 января 2021, 07:19|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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