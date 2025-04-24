Состоявшийся в Лондоне раунд переговоров представителей Великобритании, Франции, Германии и США с украинской делегацией прошел продуктивно, говорится в совместном заявлении трех европейских государств по его итогам.

«Сегодняшние переговоры были продуктивными и успешными, достигнут значительный прогресс в выработке общей позиции по следующим шагам», — подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте МИД Великобритании.

В нем отмечается, что «все согласились продолжать тесную координацию и выразили надежду на дальнейшие переговоры в ближайшее время», а также указывается, что «все стороны подтвердили решительную поддержку приверженности президента Трампа (…) достижению справедливого и прочного мира».

Спецпосланник президента США по Украине, представлявший на переговорах американскую сторону, написал в соцсети Х: «Позитивные переговоры в Лондоне с (главой офиса президента Украины — ИФ) Андреем Ермаком», добавив, что необходимо «двигаться вперед».

СМИ обращают внимание, что рейтинг встречи в Лондоне был понижен после того, как госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не будет присутствовать на ней.

Телеканал CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что глава госдепа не поехал из-за того, что «американская администрация не считала, что они подошли к решающему моменту в переговорах».

Трамп в среду назвал «очень вредными для мирных переговоров с Россией» заявления украинского президента Зеленского о том, что Украина не признает Крым российским, как это предусмотрено американским планом урегулирования.