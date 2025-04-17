Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом, которая прошла 17 апреля, была продуктивной. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец.

«Это были конструктивные переговоры, позволившие сблизить позиции», — утверждает агентство.

По данным французской администрации президента, в Париже был запущен переговорный процесс с участием европейцев.

17 апреля президент Макрон встретился с Рубио и Уиткоффом в Елисейском дворце. Они обсуждали урегулирование конфликта в Украине и ряд других вопросов.