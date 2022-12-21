Зарвавшийся тиран, возомнивший себя великим завоевателем, продолжает топить в крови своих ближайших соседей, которые еще недавно считались братьями. Кровавый правитель, вознамерившийся возродить былую мощь российской империи, принес и продолжает приносить на жертвенный алтарь своих непомерных амбиций тысячи и тысячи украинских жизней. При этом злобный президент северной страны не щадит жизни и граждан своей страны.

Но если в Украине гибнут защитники Родины, которая подверглась агрессии со стороны соседа, ни в чем неповинные женщины, старики и дети, то Россия расплачивается жизнью военнослужащих оккупационной армии.

Вот уже десятый месяц «вторая в мире армия», главнокомандующий которой рассчитывал на блицкриг и легкую победу, не то, что не может сломить украинский дух, но и терпит поражение в некоторых направлениях. Явная неудача, изрядно подмоченная репутация раззадоривают до бешенства не только российских военнослужащих, которые «прославились» мародерствами, изнасилованиями, убийствами мирных жителей, но и их высшее руководство.

Помнится, спасти потерянное лицо президента России Владимира Путина предлагал двуличный французский глава Эммануэль Макрон, пытаясь уговорить Зеленского поступиться суверенитетом страны. Подлое и гнусное предложение Макрона, естественно, было отвергнуто.

С тех пор утекло немало воды, и Путин растерял и последние остатки лица, что, конечно же, не могло не сказаться на его психике. Ему была нужна поддержка, хоть какая-нибудь, хоть от кого-нибудь, пусть даже от самого черта. И она, то бишь поддержка, всегда была рядом. Не найдя ничего лучшего, президент Владимир Путин решил оторваться от реальности и погрузиться в мир пропагандистских иллюзий.

Подобно средневековым правителям российский правитель окружил себя придворными второго или даже третьего ранга, в чьи обязанности входило восхваление мудрости и…миролюбия любимого царя. Как говорится, короля делает свита. И пропагандистская свита, отрабатывая кровавые (не путать с кровными) деньги, денно и нощно без устали работала и работает языком. Довольный правитель не остается в долгу и продолжает всячески поощрять лизоблюдов и льстецов, не давая себе отчета, что реальность далека от сладких речей подхалимов.

Вот и вчера Владимир Путин в качестве подачки за верное и беспрекословное служение, нет, не России, а исключительно ему, наградил одних из самых одиозных и бесчестных российских пропагандистов. Имена двух из них хорошо знакомы и азербайджанской аудитории. Это главный редактор Russia Today, агентства «Спутник» Маргарита Симоньян и руководитель проекта WarGonzo, по совместительству верный пес российского медиамагната Арама Габрелянова – Семен Пегов. В качестве ремарки отметим, что эти так называемые журналисты презираемы не только в Азербайджане, но и в самой России. Естественно, речь идет о простых людях, а не российском политическом истеблишменте.

Итак, за вранье, разжигание межнациональной розни, антиукраинскую, антиазербайджанскую позицию, бесчестье Симоньян была удостоена ордена почета, а за трусость и службу армянским и российским сепаратистам и террористам Пегов из рук Путина получил орден мужества.

Воистину, вчера в Москве сатана разгулялся не на шутку, и, наверняка, этим балом правил сам булгаковский Воланд. По иронии, и одну из главных героинь этого фарса звали Маргарита.

Получив орден, обомлевшая от счастья Маргарита, слащаво заверещала: «Спасибо вам, Владимир Владимирович, что вы мочите людоедов». Циник от дьявола Марго, ничуть не смущаясь, вспомнив оккупацию Россией Абхазии и Южной Осетии, выразила благодарность Путину.

Ну и, конечно же, она не могла обойти без внимания 44-дневную войну в Карабахе, назвав ее бойней. Понятное дело, под «бойней» Маргарита отнюдь не имела в виду бомбардировки со стороны армянских нелюдей Гянджи, Барды, Мингячевира и других городов, находящихся за пределами зоны военных действий, в результате которых погибло около сотни мирных азербайджанцев. Бойней она назвала справедливое возмездие, которое спустя годы настигло армянских оккупантов и членов бандформирований. Проще говоря, как и с Украиной, она поменяла местами людоедов и жертв их зверств.

А азербайджанцы всего лишь «мочили» армянских агрессоров, причем так лихо, что многие из них и впрямь обмочились. А «мужественного» Семена Пегова, который лихо потчевал армян сказками о том, что Шуша и Гадрут находятся в руках «многострадальных» (хотя к этому времени ни Пегова, ни армян там уже не было), не «замочили» лишь благодаря его исключительным спринтерским качествам. Если бы не его стремительное бегство, то не получил бы он вчера орден мужества посмертно.

А фарс в России продолжается. И напрасно несостоявшийся Петр I считает, что, закрыв глаза, можно спрятаться. В данном случае, спрятаться от проблем. Просто нужно знать простую, как копейка, истину: те же симоньяны, пеговы, соловьевы, скабеевы и прочие лизоблюды, которые сегодня рассыпаются в благодарностях и клянутся в верности, завтра в постпутинский период будут первыми, кто пожелает вбить осиновый кол в могилу «истребителя людоедов»…