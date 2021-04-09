«Вашингтону нужно будет очень сильно постараться, чтобы в Баку им поверили»

На днях заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент отметил, что он ожидает роста неудовлетворенности азербайджанских властей тем, что российские миротворцы, как представляется, остаются на долгосрочную перспективу в Нагорном Карабахе.

При этом он, характеризуя складывающееся в Нагорном Карабахе положение, по сути, обвинил Россию в желании затянуть конфликт, а также процитировал неназванного заместителя главы грузинского МИД.

«Один из заместителей министра иностранных дел Грузии заявил в ноябре: «Это та ситуация, в которой мы [Грузия] находились в 1998 году. Затем Азербайджан окажется в той ситуации, в которой мы [Грузия] находились в 2008 году. А потом он окажется в той ситуации, в которой мы [Грузия] находимся сейчас», — отметил сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

Комментируя это заявление # , грузинский эксперт Гела Васадзе заявил, что никакого бинома Ньютона ни замминистра, ни Кент не открыли, то, что ноябрьские соглашения это «цхинвализация» конфликта было ясно изначально.

«Интересно другое, почему Кент сказал об этом именно сейчас? Если честно, все это выглядит как приглашение на внешнеполитическую орбиту США, впрочем, если это так, Вашингтону нужно будет очень сильно постараться, чтобы в Баку им поверили. Вряд ли кого-то может вдохновить опыт 2008 года. Так что тут вопрос в том, могут ли США предоставить Азербайджану такие гарантии безопасности, чтобы никакая каспийская флотилия у берегов Баку была не страшна. Возможно ли это? В нашем мире возможно все, другой вопрос — что это только первый шаг со стороны США, так сказать пробный. Но руководство Азербайджана вполне может использовать его в той тонкой игре, которую оно ведет с Москвой. Целью игры является обеспечение безопасности страны всеми возможными средствами», — отметил он.

По его словам, для Грузии подобное обстоятельство также сулит повышение уровня безопасности. «Мы живем в очень взрывоопасном регионе. Любое повышение градуса напряженности негативно сказывается на Грузии», — подчеркнул он.

В свою очередь политический эксперт, директор информационного агентства «Туран» Мехман Алиев напомнил, что российские миротворцы были введены в Карабах с согласия США и Франции – стран-сопредседателей МГ ОБСЕ.

«Хочу напомнить, что в отличие от Абхазии и Южной Осетии, российские миротворцы в Карабахе размещены с согласия МГ ОБСЕ, обладающей соответствующим мандатом по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. На мой взгляд, более интересным являются слова Джорджа Кента о том, что США готовы помочь Армении и Азербайджану в урегулировании конфликта, если Баку и Ереван будут заинтересованы в этом. Считаю, что этим США хотят сказать, что уже готовы к активной дипломатической борьбе против влияния России в регионе. Вашингтон готов стать активным игроком на Южном Кавказе и вытеснить Россию. Это своеобразный посыл Баку и Еревану, который они могут использовать в качестве инструмента давления на Москву», — заявил он.