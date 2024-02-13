Правительство США сообщило суду в Нью-Йорке, что тратит 7 миллионов долларов в год на содержание арестованной российской суперъяхты «Амадея». Вашингтон попросил суд разрешить продать судно до того, как будет решён вопрос о законности её конфискации, передаёт Reuters.

106-метровая «Амадея» была задержана в порту Фиджи 14 апреля по запросу американских властей. Правительство США утверждает, что яхта оценочной стоимостью в 325 миллионов долларов принадлежит российскому миллиардеру Сулейману Керимову, попавшему под санкции стран Запада. Владеющая яхтой компания оспаривает это в суде.

Её адвокаты утверждают, что «Амадея» принадлежит бывшему главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову, а не Керимову. Он не находится под санкциями США, поэтому адвокаты бизнесмена требуют вернуть судно.

Худайнатову, по документам, владеет ещё одной суперъяхтой, “Шехерезада”. Журналисты-расследователи считают, что судно на самом деле может принадлежать президенту России Владимиру Путину. Американские власти настаивают, что в обоих случаях российский бизнесмен действует как подставное лицо.

Тем не менее власти вели с бизнесменом переговоры, чтобы он оплачивал счета за содержание «Амадеи» в размере 600 тысяч долларов в месяц, заявили федеральные прокуроры Манхэттена окружному судье Дейлу Хо. Переговоры не увенчались успехом. (svoboda.org)