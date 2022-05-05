Официальный запрос Финляндии и Швеции на вступление в НАТО будет готов к очередному саммиту альянса, который пройдет в конце июня. С таким заявлением выступил в четверг член Сената Конгресс США Том Тиллис (республиканец, от штата Северная Каролина).

Выступая на слушаниях в комитете Сената по делам вооруженных сил, он затронул тему возможного присоединения Стокгольма и Хельсинки к Североатлантическому блоку. Тиллис сообщил, что две недели назад с рядом других американских законодателей провел в Брюсселе консультации «о присоединении» Финляндии и Швеции к НАТО. «И я вчера встречался с должностными лицами Швеции (в Вашингтоне находилась с визитом делегация Швеции во главе с министром иностранных дел). В соответствии со всеми признаками, ко времени проведения саммита НАТО в конце июня у нас будет официальный запрос [Финляндии и Швеции] на присоединение», — сказал Тиллис.

«Мы здесь (в верхней палате Конгресса — прим. ТАСС) будем делать все возможное, чтобы ускорить процесс. Считаю, что он получит широкую двухпартийную поддержку [на Капитолийском холме]», — отметил сенатор. «Но они (Финляндия и Швеция) будут находиться в «серой зоне» в период от подачи заявки до ее одобрения членами НАТО», — добавил Тиллис.

Как подтвердил 28 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон решительно поддержит заявку Финляндии и Швеции на присоединение к НАТО, если таковая будет подготовлена Хельсинки и Стокгольмом. При этом глава американского внешнеполитического ведомства сигнализировал, что развития событий в данной сфере можно ждать к скорому саммиту Североатлантического альянса в Мадриде. (ТАСС)