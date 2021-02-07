«Вашингтон будет еще долго и временами болезненно вредить Кремлю и Газпрому» — профессор СПбГУ

Проект «Северный поток-2» уже давно перестал был экономическим проектом. Данный проект – это скорее всего о политике и стратегических целях Германии вернуться в большую политическую игру. Берлин уже является экономическим лидером Европы и управляет всем экономическим процессом в Европе, а ее позиция в этом вопросе непоколебима.

Однако для США, которые понимали при Трампе и понимают при Байдене, что Европа пытается стать еще одним независимым центром притяжения вдобавок США и Китаю, пытаются остановить этот процесс. Однополярный мир рухнул и доминирование США медленно, но верно уходит в небытие. Но для Вашингтона важно остановить Россию и ее агрессивную политику или же направить ее против Китая.

Однако ряд экспертов Вloomberg считают, что после смены власти в Германии данный проект перестанет быть актуальным для Германии, так как новая власть захочет «перезагрузить» отношения Германии и США. Какие процессы происходят вокруг проекта «Северный поток-2», откажется ли от данного проекта новое руководство Германии рассказал в интервью # доктор экономических наук, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

— Ситуация вокруг «Северного потока-2» обостряется. Как вы считаете, возможно ли, что Германия откажется от этого проекта под давлением Байдена?

— Я бы сказал, что ситуация вокруг «Северного потока-2» не обостряется, она сейчас качественно меняется. До января 2021 года администрация Трампа, действуя по инициативе американских компаний – экспортеров сжиженного газа, считала своей целью полную остановку данного проекта ради увеличения доли американского природного газа на европейском рынке.

Новая администрация США во главе с президентом Байденом к интересам американских энергетических компаний безразлична. Она их рассматривает как элемент «старой экономики», обреченной на неизбежный крах уже в среднесрочной перспективе. Уже первые шаги Байдена показывают, что позиция США по проблеме Северного потока-2 становится более гибкой, в ней появляется пространство для дипломатии. Так, на прошедшей неделе США допустили возможность снятия санкций, действующих сейчас в отношении участвующих в строительстве «Северного потока-2» компаний ЕС при определенных условиях. И вот вокруг этих условий начинается большой торг, в котором участвуют США, Европейский союз, а также правительство Германии и некоторых ее земель. Вашингтон хотел бы по итогам данных переговоров зафиксировать долю российского газа на европейском рынке, превышение которой давало бы возможность применять санкции уже в отношении российского газа, поставляемого по всей системе трубопроводов, как строящихся, так и уже действующих. Кроме того, Вашингтон стремится обеспечить экономическое благополучие Украины, поэтому хотел бы получить от Газпрома гарантий объемов прокачки российского газа в будущем.

Очевидно, что по сути сейчас разворачивается отсутствовавший с 2014 года переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном, и от его результатов во многом зависит будущее всей системы европейской безопасности. Пока нет свидетельств того, что Россия согласится пойти на уступки и добровольно ограничит свои поставки на самый важный для Газпрома европейский рынок. И холодная зима нынешнего года является «союзником» России. В нынешних экстремальных обстоятельствах холодной зимы возможность получать повышенные объемы газа позволяет Европе легче решать проблемы энергообеспечения, чем в Азии, где от недостатка предложения энергоресурсов (природного газа и угля) страдают сотни миллионов потребителей.

— Ряд немецких изданий пишут, что после ухода Ангелы Меркель (а это будет уже в этом году) новый канцлер Германии может отказаться от данного проекта. Насколько это возможно? В то время как проект почти готов?

— У проекта Северный поток-2 очень много искренних, но немало и вполне «платных» недоброжелателей. Они уже давно похоронили этот проект. Правда, наиболее активные из них считают необходимым буквально еженедельно повторять мантру тезис о том, что СП-2 никогда не будет реализован.

Реальность же совершенно иная. К настоящему моменту построено 96 процентов, получены все разрешения на завершение строительства. Начиная с 6 февраля трубоукладочная баржа «Фортуна» приступила к прокладке труб на завершающем участке, расположенном в экономической зоне Дании. Причем все работы ведутся в соответствии с действующими нормами, регламентирующими этот процесс. Новый канцлер Германии, кто бы это ни был, не сможет отказаться от данного проекта, поскольку именно Германия является главным экономическим бенефициаром его реализации. Для России СП-2, безусловно, это сугубо внешнеполитический проект. Он направлен против Украины и стоящих за спинами киевских политиков США. Сегодня СП-2 стал едва ли не главным фронтом российско-американского противостояния, затмив собой проблемы Донбасса и Сирии. Германия, а также Австрия и ряд других государств в центре Европы извлекают из этого противостояния прибыль, и никто не сможет помешать им в этом.

Дипломатии США следует начать готовить общественное мнение к тому, что «Северный поток-2» будет построен и введен в эксплуатацию. Нет сомнений в том, что в случае негибкой позиции России по сохранению газового транзита через территорию Украины, Вашингтон будет еще долго и временами болезненно вредить Кремлю и Газпрому. Но это уже будут арьергардные бои проигранного сражения.