Израиль убил от 20% до 30% боевиков ХАМАСа, полагают в американской разведке. Это существенно меньше, чем цифры, которую называли в израильской армии. Данные публикует газета Wall Street Journal со ссылкой на отчет американских разведывательных служб.

По их сведениям, у ХАМАСа еще есть достаточно боеприпасов, оружия и живой силы, чтобы продолжать сопротивление еще много месяцев. Террористическая группировка пытается вернуть под контроль своей полиции части Газа-сити, из которых вышли израильские солдаты.

По американским подсчетам, у ХАМАСа было перед войной от 25 до 30 тысяч боевиков и еще много тысяч полицейских, то есть за три месяца войны ЦАХАЛ уничтожил 5-7 тысяч боевиков. У израильских военных более высокие цифры: 9 тысяч убиты в ходе наземной операции и еще 1000 террористов 7-го октября. То есть примерно треть.

В отчете разведки США, основанном на данных радиоперехватов, анализе руин в Газе, наблюдении с дронов и разведывательных данных Израиля, число раненых хамасников тоже меньше, чем предполагают в Израиле.

В Израиле считают, что раненых 16 тысяч и половина из них не сможет вернуться на поле боя. Американцы полагают, что раненых от 10,5 до 11,7 тысяч, и многие из них могут продолжать сражаться.

Издание подчеркивает, что по американской военной доктрине армия, потерявшая от 25% до 30%, становится недееспособной. Но в случае с ХАМАСом речь идет о нерегулярных силах в оборонительной войне в городской местности, да еще с использованием сотен километров туннелей. «ХАМАС еще может продолжать сражаться, но потери оказывают на него сильное давление. Одному приходится воевать за двоих или троих», — сказал отставной генерал Джозеф Вотел, командовавший операциями США на Ближнем Востоке. (israelinfo.co.i)