Бывший член правления немецкой компании Wirecard Ян Марсалек (Jan Marsalek) в течение многих лет работал на российские спецслужбы. Об этом сообщили в пятницу, 1 марта, немецкие журнал Der Spiegel и телеканал ZDF, австрийская газета Standard и российская платформа The Insider, ссылаясь, в частности, на данные западных спецслужб. Бывший операционный директор, скрывающийся от немецкого правосудия, как утверждается, установил еще с 2014 года тесные контакты с российской военной разведкой ГРУ и депутатами Госдумы через доверенное лицо. Спецслужбы утверждают, что впоследствии он работал на ФСБ.

Согласно материалам австрийского следствия, Марсалек входил в состав «разведывательной ячейки в Вене, чьи возможности и потенциал использовались российскими спецслужбами», — пишет Der Standard.

«Исследование предполагает, что Марсалек использовал свои собственные сети для шпионажа в странах Западной Европе за людьми, которые были неугодны Кремлю», — говорится в публикации ZDF. «В течение многих лет он, по-видимому, беспрепятственно создавал шпионскую сеть», — уточняет Der Spiegel. СМИ утверждают, что Марсалек также ездил в Сирию вместе с наемниками ЧВК «Вагнер».

Марсалек находится в бегах с момента банкротства компании Wirecard в июне 2020 года и, предположительно, скрывается в России, где живет под госзащитой, предоставленной ФСБ РФ. СМИ также сообщают, что российские власти якобы помогли Марсалеку взять новую личность после побега.

Согласно расследованию центра «Досье» и газеты Süddeutsche Zeitung, Марсалек в 2021 году получил российский паспорт на подставное имя Германа Баженова. При этом, как выяснили журналисты, номер выданного ему документа совпадает с просроченным паспортом экс-депутата Госдумы РФ Дарьи Митиной и формально может быть недействительным. (DW)