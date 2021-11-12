Белорусские военные силой пытались вытолкнуть на территорию Польши несколько десятков нелегальных мигрантов – в основном женщин и детей, заявил журналистам пресс-секретарь полиции Подляского воеводства Томаш Крупа.

«Вчера вечером в районе Кузницы белорусские военные с применением силы попытались вытолкнуть на польскую сторону 35 человек, в основном это были женщины и дети», — заявил Крупа.

«Белорусские военные толкали этих людей на ограждение из колючей проволоки. Эта попытка была пресечена сотрудниками полиции, Пограничной стражи и солдатами», — добавил он.

Крупа также сообщил, что около села Половцы, на белорусской стороне собралась группа из примерно ста мигрантов.(РИА Новости)