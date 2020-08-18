«Ван Керкхове не говорила о введении карантина на части территории страны» — как у нас восприняли рекомендации ВОЗ

18 августа СМИ распространили интервью главного эпидемиолога Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове, которая порекомендовала всем государствам мира не вводить повторные жесткие ограничения для борьбы с коронавирусом.

По ее словам, это обусловлено тем, что последствия в здравоохранении, социальной и экономической сферах за последние полгода были «огромными». Вместо карантина доктор Мария Ван Керкхове предлагает ввести «локальные стратегии».

«ВОЗ не рекомендовала введение карантина. Его пришлось ввести в нескольких странах, потому что вспышка росла очень быстро. Но мы надеемся, что странам не нужно будет вводить карантин снова. Вакцина от коронавируса не будет готова в последующие шесть месяцев, поэтому лучше использовать доступные сейчас инструменты «индивидуализированного, специфического, локализованного» подхода для сдерживания инфекции. Это отслеживание контактов, массовое тестирование, оснащение медучреждений, физическое дистанцирование и ношение масок (http://stv.uz/news/internews/15249-voz-prizvala-bolshe-ne-vvodit-karantin-iz-za-covid-19.html).

Наша страна входит в число стран, которые ввели жесткий карантин после распространения коронавируса. Для борьбы с пандемией при Кабинете министров даже создан Оперативный штаб.

Несмотря на то, что жесткий карантин на территории страны был отменен 5 августа 2020 года, многие ограничения до сих пор остаются в силе.

Мы решили выяснить, собираются власти Азербайджана соблюдать рекомендации главного эпидемиолога ВОЗ.

И обратились в TƏBİB — Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями.

Как заявила # глава пресс- службы TƏBİB Равана Алиева, главный эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове высказалась против введения жесткого карантина по всей территории страны. «Она ничего не говорила о введении карантина на части территории страны. Азербайджан всегда учитывает все рекомендации ВОЗ», — сообщила Равана Алиева.

Мы также решили выяснить отношение Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом к заявлению главного эпидемиолога Всемирной организации здравоохранения.

«Этот вопрос требует изучения», — заявили нам в Оперативном штабе.

Действительно ли главный эпидемиолог ВОЗ выступал лишь против введения жесткого карантина во всей территории страны?

Для получения ответа мы попытались связаться с представителем Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманджи. Но как заявили нам сотрудники бакинского офиса ВОЗ, Ханде Харманджи отвечает только на вопросы заданные ей по Facebook. Мы направили свои вопросы на ее страницу в Facebook, но, к сожалению, так и не дождались от нее ответа.

По мнению главного инфекциониста страны Джалала Исаева, если граждане страны будут носить медицинские маски, сохранять социальную дистанцию, а также соблюдать правила гигиены, то независимо от того, будет ли действовать жесткий карантин или нет, распространение коронавируса в стране будет оставаться на низком уровне.