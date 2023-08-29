Выдающему азербайджанскому режиссеру, народному артисту Азербайджана Вагифу Мустафаеву исполнилось 70 лет.

Юбилей мастера в торжественной обстановке отметили в киноцентре «Низами», сообщает #.

Поздравить режиссера пришли видные деятели, поклонники, журналисты.

Из Тбилиси прилетели известные грузинские актеры Афтандил Махарадзе и Нино Гомартели.

Афтандил Махарадзе — знаковая личность в творческой жизни Вагифа Мустафаева.

Их тандем зародился в 1990 году, и с тех пор творческий путь грузинского актера, благодаря Вагифу Мустафаеву постоянно пересекается с Азербайджаном.

«Мы с Вагифом уже 33 года работаем вместе, но главное то, что все эти годы нас связывает настоящая дружба!», — говорит Махарадзе в интервью #.

Признается, что работать с Вагифом Мустафаевым невероятно интересно:

«У него редкое чувство юмора, я бы сказал, ювелирное!», — подчеркивает грузинский актер, а на вопрос, в чем секрет успеха такого долгого и успешного сотрудничества, отвечает также прямо и без раздумий:

«В таланте! Вагиф не любит бездарных людей, и я их не люблю!».

Актер подчеркнул, что счастлив разделить с режиссером праздничный день, и пожелал ему новых больших, интересных и шокирующих своей грандиозностью проектов.

Президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий Рузин, также прилетевший в Баку специально по случаю юбилея Вагифа Мустафаева, назвал нашего режиссера «национальным достоянием Азербайджана»:

«Он создал особую метавселенную в документальном и игровом кино. Вагифу Мустафаеву, как никому ранее удалось ярко, страстно, на высочайшем профессиональном уровне рассказать в документальном кино о величайшем лидере Гейдаре Алиеве. В своих игровых фильмах Вагиф Мустафаев отразил культурный код азербайджанского народа. По его картинам люди судят о том, насколько азербайджанцы добрые, замечательные люди, с большим сердцем и тонким чувством юмора. Фильмы Вагифа стали достоянием всего мира», — подчеркнул Рузин.

Свое поздравление азербайджанскому коллеге адресовал посредством видеобращения и лауреат премии «Оскар», известный российский кинорежиссер Никита Михалков.

Заместитель министра культуры Азербайджана Саадет Юсифова отметила большие заслуги Вагифа Мустафаева в отечественном кинематографе, рассказала о большом плодотворном пути мастера.

Народная артистка Азербайджана Шафига Мамедова назвала Вагифа Мустафаева одной из значимых фигур отечественного кинематографа:

«Он очень смелый человек, и это качество принесло ему успех. В своем творчестве он выбрал трудный жанр – жанр трагикомедии. Но ни одна сложность, ни одна трудность не могли отвратить Вагифа Мустафаева от пути к цели. Он снял фильмы о жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева, это была очень сложная, и в то же время ответственная работа. Вагиф Мустафаев профессионально справился с этой ответственной задачей. Этой работой Вагиф Мустафаев сказал новое слово в жанре отечественного документального кино», — сказала Шафига Мамедова.

Сам юбиляр с присущей ему скромностью сказал, что ощущает большую любовь присутствующих в зрительном зале.

Народный артист выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за внимание к его творчеству и высокую оценку его деятельности.

Завершился вечер показом фильма Вагифа Мустафаева «Жизнь как будто хороша» («Həyat, deyəsən, gözəldir») о 30-летней армянской оккупации азербайджанских земель и Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.