Коллекция верхней одежды «Шёлковое достояние» (İpəksərvət), созданная из кялагаи руководителем Центра национальной одежды Азербайджана, членом Евразийской ассоциации этнодизайнеров, доктором философии по искусствоведению, модельером-дизайнером Гюльнаро й Халиловой с успехом представлена в X Международном проекте AsparaFashion Week в Казахстане, сообщает #.

Проект «Шелковое достояние» реализован совместно с национальным брендом Azerbaijan Kelagayi ( Азербайджанский кялагаи).

Дефиле прошло в выставочном павильоне «Шахристан» этнокультурного комплекса «Көне Тараз» города Тараз. Aspara Fashion W eek, созданный в 2017 году одним из авторитетных мировых дизайнеров одежды Айдарханом Калиевым, в этом году прошел под девизом «Диалог культур». В Неделе моды также приняли участие известные дизайнеры из Италии, Германии, Польши, Турции, Чехии, Китая, России, Франции, Болгарии, Индии, Украины, Нидерландов, Кыргызстана, Таиланда, Казахстана и Узбекистана.

Aspara Fashion Week был предст авлен в рамках Международной выставки ремесленников «Тараз – город ремесленников». В экспозиции с национальными орнаментами Карабаха и цветка харыбюльбюль были также представлены платья и шелковые платки, арахчыны и аксессуары от Cizgi by Gulnara Khalilova. ГюльнараХалилова отмечена двумя дипломами от Aspara FashionWeek и Междун ародной выставки ремесленников «Тараз – город ремесленников» от Акимата города Тараз

Отметим, что ранее коллекции Гюльнары Халиловой с успехом демонстрировались на Неделях моды и международных мероприятиях в США, Великобритании, Швеции, Австрии, Румынии, Турции, России, Китае, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Болгарии, Норвегии и других странах.