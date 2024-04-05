В Баку в Русском доме прошла персональная фотовыставка Нурзии Халиловой «Приходи. Покажу вечную сказку».

Выставка была посвящена Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Гости мероприятия с большим интересом восприняли ландшафты несвойственные Абшеронскому полуострову и в целом территории Азербайджана.

Люди, некогда жившие в Санкт — Петербурге с теплом узнавали архитектурные достопримечательности, ностальгировали по культурной среде, и, конечно, белым ночам. Уроженцы самого Петербурга, перебравшиеся в другие регионы России, и не так давно гостят в Баку, с радостью разглядывали родные сердцу пейзажи и больше оценили ландшафтные кадры с природой Карельского перешейка, отметив, что экспозиция погрузила их настолько, что они почувствовали, как скучают именно по тем краям.

Экспозиция фотовыставки достоверно и гармонично раскрыта в связке визуальной и смысловой концепции кадров. Достижение эффекта погружения неудивительно, так как автор фотографий по образованию ландшафтный архитектор. В кадрах органично сочетаются пластичность форм и художественный замысел. Особенность умения работы с ландшафтами в своей речи отметил один из гостей выставки профессиональный фотограф Рустам Гусейнов.

Зрители выставки проявили огромный интерес к ряду представленных кадров, задавали вопросы, активно участвуя в обсуждении экспозиции. По словам некоторых гостей выставки, они будто прочувствовали через фотографии запах морозного вечера, оттаивающих снегов весной, дуновение с холодной воды северной реки, пробирающейся сквозь лес.