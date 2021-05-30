Грузинская оппозиционная партия «Единое национальное движение» приступает к работе в парламенте после семимесячного бойкота. Об этом в воскресенье заявил на брифинге председатель партии Ника Мелия после заседания ее политсовета, сообщает ТАСС.

«Мы будем бороться с ней [правящая партия «Грузинская мечта»] везде, будь то в зале заседаний парламента, в комитетских залах, в залах Верховного совета Аджарии, на площадях, на улицах, в селах, районах, горах, равнинах. Бидзина Иванишвили [основатель правящей партии] везде будет встречать сопротивление», — сказал Мелия.

Глава партии «Единое национальное движение», основателем которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, был задержан 23 февраля по решению суда, после того как отказался выплатить залог в размере 40 тыс. лари по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Он был освобожден из-под стражи после того, как 8 мая Европейский фонд за демократию внес за него залог.