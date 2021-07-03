Марин Ле Пен оставляет руководство партией «Национальное объединение» (RN). Об этом было объявлено на съезде, который проходит сегодня во французском Перпиньяне.

Как поясняют руководители RN, это не уход в отставку, а стратегический шаг для подготовки к ожидающимся через год президентским выборам. Съезд решит, кто будет заменять Марин Ле Пен в ближайшие 12 месяцев.

Госпожа Ле Пен работала председателем партии с января 2011 года. Ранее партию возглавлял ее отец Жан-Мари Ле Пен.

Напомним, партии Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона проиграли на последних региональных выборах. Победителями вышли правые «Республиканцы» (LR) и — в меньшей степени — левые социалисты (PS).