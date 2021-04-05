Валерий Карбалевич: Отныне официальный Минск начнет бороться не с мирным народным протестом, а с «террористами»

Кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская обратилась к международным лидерам за поддержкой Координационного совета белорусской оппозиции (КС). Об этом говорится в ее Telegram-канале, передает Лента.ру.

«Сегодня вместе со Cветланой Алексиевич и 55 членами основного состава Координационного совета я направила письмо в международные организации и структуры, в том числе — ООН, ОБСЕ, Европейский парламент, Государственный департамент США и Совет Европы, с призывом выступить в поддержку КС», — заявила она.

Тихановская отметила, что члены КС подвергались давлению и репрессиям, а многие его лидеры находятся в тюрьме или вынужденно покинули территорию Республики Беларусь. «Против членов КС заводят уголовные дела, обвиняют в экстремизме и терроризме», — сказала политик.

По ее словам, действия властей не имеют ничего общего с работой КС, поскольку цель оппозиции — мирное решение политического кризиса.

2 апреля Комитет государственной безопасности Республики Беларусь внес Тихановскую в список лиц и организаций, причастных к террористической деятельности. До этого против нее возбудили уголовное дело о подготовке теракта. Произошло это после слов президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Он заявил, что не даст спуску радикальной оппозиции.

До этого Тихановская запустила голосование о переговорах с властью при посредничестве ООН и ОБСЕ, чтобы «достучаться до представителей режима, которые еще думают о народе и хотят выйти из кризиса». Она выразила уверенность, что голосование вернет гражданам чувство единства, большинства и силы. Одновременно Тихановская объявила о старте новых протестов в стране.

Интересно, к чему приведет такое ужесточение отношения власти к протестным слоям общества? Акций станет больше? Умножится насилие в отношении демонстрантов? Каким может быть дальнейшее развитие ситуации в Беларуси, исходя из этих последних событий, решений?

На эти вопросы # отвечают известные эксперты.

Валерий Карбалевич, белорусский политолог:

— Акций протеста в ближайшие полгода больше не станет, они подавлены жестокими репрессиями. До сих пор на пропагандистском уровне в адрес лидеров протеста звучали обвинения в экстремизме, подстрекательстве к мятежу, захвату власти. Но 29 марта Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и участников оппозиционной инициативы BYPOL «за подготовку теракта организованной группой». КГБ внесла ее, а также Павла Латушко, блогера Антона Мотолько и других лиц в «Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности». То есть теперь главные фигуры движения белорусского сопротивления названы террористами в официальном юридическом документе.

Обвинить лидеров мирной белорусской революции в терроризме – это новый «креативный» ход белорусских властей. Их не пугает, что Беларусь на глазах всего мира превращается в очаг экстремизма и терроризма. Образ страны как острова стабильности давно разрушен.

Отныне официальный Минск начнет бороться не с мирным народным протестом, а с «террористами». Что полностью развязывает руки правоохранительным органам. С террористами можно делать все. И теперь Запад легко обвинить не в поддержке «цветной революции», а в пособничестве терроризму. Любые формы сотрудничества с зарубежными центрами оппозиции, например, публикацию интервью с Тихановской или Латушко, теперь можно будет расценивать как поддержку террористической деятельности. И разгон уличной акции, организованной по призыву этих политиков, можно назвать контртеррористической операцией, к которой на «законном» основании можно привлекать армию.

Иначе говоря, политическим противникам объявлен очередной акт войны.

Евген Магда, директор Института мировой политики (Киев):

— Точка отсчета для понимания нынешней ситуации в Беларуси – это 25 марта, День воли, день образования Белорусской Народной Республики. В этом году, хотя было много предположений, ожиданий, массовых акций протеста в этот день не произошло. Хотя традиционно, несколько лет подряд, белорусы выходили на улицы, в том числе под бело-красно-белыми знаменами. В этот раз такого не случилось, и мне кажется это достаточно показательно.

Мы наблюдаем парадоксальную ситуацию – протесты в Беларуси ослабевают, а количество VIP-оппозиционеров за ее пределами, которые говорят о том, как должна развиваться Беларусь, последовательно растет.

Белорусские власти достаточно последовательны в преследовании своих оппонентов, и обвинение в адрес С.Тихановской в терроризме вполне вписывается в эту канву. С одной стороны. С другой – можно сказать, что безусловно, эти обвинения выглядят надуманными, точно так же, как и признание книжки «Белорусская национальная идея», которую написали журналисты Змицер, Лукашук и Максим Горюнов, экстремистской. Как рассуждения и собрание интервью в одной этой книге могут стать экстремистскими, я честно говоря не понимаю.

На сегодня Лукашенко, по-моему, пребывает в иллюзии безопасности, он полагает, что ему ничто не угрожает. Протесты вышли на несколько иной уровень, мы видим, что они ослабели в еженедельном измерении, а говорить о том, что дальше ситуация будет развиваться по восходящей, оснований нет. Обратите внимание, что даже Телеграм-канал NEXTA, который был координатором протестов, теперь фактически отказался от этой роли.

Я полагаю, что политический кризис в Беларуси будет продолжаться в условиях своеобразной позиционной войны между властью и обществом. И как по мне, эта ситуация очень на руку России, поскольку там фактически получили ситуацию win-win (двойной выигрыш). Кремль готов и поддержать Лукашенко, и, в случае необходимости, договариваться практически с любым политиком, который придет тому на смену.