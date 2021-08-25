Американские ученые заявили о том, что штамм Дельта атакует вакцинированных от коронавируса людей. Об этом говорится в отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), во вторник, 24 августа, сообщает Reuters.

В отчете отмечается, что около 25% случаев заражения коронавирусом среди жителей округа Лос-Анджелес, где зафиксирован штамма Дельта, произошли у полностью вакцинированных жителей.

«Эти цифры касаются более 43000 зарегистрированных случаев заражения среди жителей округа Лос-Анджелес в возрасте от 16 лет и старше. Из них 10 895, или 25,3%, произошли у полностью вакцинированных лиц, 1431, или 3,3%, у частично вакцинированных лиц и 30 801, или 71,4%, у невакцинированных лиц», — указывают эксперты.

В то же время ученые признают что вакцины защищают людей от более тяжелых случаев заболевания.

«Согласно исследованию, 3,2% полностью вакцинированных лиц, инфицированных вирусом, были госпитализированы и только 0,05% были госпитализированы в отделение интенсивной терапии. Также 0,25% были помещены на искусственную вентиляцию легких», — говорится в отчете.

Также сообщается, что за тот же период наблюдений среди невакцинированных лиц 7,5% были госпитализированы, 1,5% были помещены в отделение интенсивной терапии и 0,5% нуждались в аппаратах искусственной вентиляции легких.

Также издание ссылается на опубликованую обновленную информацию об исследовании HEROES среди медицинских работников, в котором говорится о значительном снижении эффективности вакцины среди вакцинированных медиков в восьми штатах страны.

Так, согласно отчету, эффективность вакцинации в период исследования, когда преобладал штамм Дельта, упала до 66%. 91% эффективности вакцинации фиксировали до циркуляции этого штамма.

При этом СМИ не уточняет, о каких вакцинах идет речь.

Известно, что в США одобрены следующие вакцины против COVID-19: Johnson&Johnson, Moderna, Pfizer/BioNTech. Вакцинация от коронавируса в США началась 20.12.2020. (Korrespondent.net)