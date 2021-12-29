Вакцинация от COVID-19 воспринимается во всем мире, и в том числе в Азербайджане, неоднозначно. Ее сторонники уверены, что это необходимая мера, которая поможет победить эту напасть. Противники считают, что такие вакцины изготовлены слишком быстро и не факт, что они эффективны и безопасны.

Вакцинация от данного вируса носит в нашей стране добровольный характер. Тем не менее, согласно постановлению Кабинета министров, с 1 сентября 2021 года не менее 80 процентов сотрудников государственных органов (структур), а также работников целого ряда сфер (независимо от того, работают они по трудовым или гражданским договорам) обязаны были получить первую дозу вакцины против COVID-19, а с 1 октября — вторую дозу вакцины, либо иметь сертификат иммунитета против COVID-19.

В связи с этим на многих предприятиях сотрудников уже давно ставят перед фактом: «Вакцинироваться обязательно!», а тем, кто отказывается, говорят, что им тогда придется брать отпуск за свой счет.

С этим столкнулся и работающий в SOCAR житель столицы Ахмед Рахманов:

«В Трудовом кодексе нет ничего о необходимости наличия КОВИД-паспортов. У работника могут требовать только медицинскую справку о состоянии здоровья. В Трудовом кодексе прописано и то, в каких случаях организация имеет право отправлять работника в неоплачиваемый отпуск, но про вакцинацию там ничего не сказано. Получается, что компания, ставящая такое условие, нарушает трудовое законодательство. К тому же, в постановлении Кабмина говорится о 20%, которые могут не вакцинироваться, но не уточняют, кто входит в них», – подчеркнул он.

Рахманов обратился по этому поводу в Аппарат омбудсмена и Трудовую инспекцию Министерства труда и социальной защиты населения.

По его словам, в письме, полученном из Минтруда, также напомнили о требовании Кабмина по поводу 80% вакцинированных, так как это соответствует представлению ВОЗ о том, какой процент коллектива должен быть привит для создания коллективного иммунитета.

В письме также сказано, что в решении Кабмина ничего не говорится о наказании невакцинированного работника. У работника в случае недовольства требованием вакцинации, есть право подать в суд.

В официальном письме из аппарата омбудсмена ему ответили, что компания руководствуется постановлением Кабмина. Там отметили, что из-за отказа вакцинироваться трудовой договор не может быть расторгнут. Заключение и прекращение договоров, изменения в них производятся лишь в соответствии с трудовым законодательством.

Рахманов подчеркнул, что сейчас получается, что всю ответственность возложили на работодателя, который вынужден требовать от работников вакцинироваться, но заставить это сделать он по закону не может.

По словам главы Правозащитного центра Азербайджана (ПЦА) Эльдара Зейналова, норма вакцинирования персонала перечисленных в постановлении сфер – 80%, так что, 20% могут остаться невакцинированными, если сами не захотят.

«Так как установленный в постановлении срок для наличия двух вакцин уже прошел, должно быть известно, какой процент сотрудников невакцинирован. Но может так быть, что невакцинированы, скажем, 25%, а должны оставить 20%. Тогда, по каким признакам отсеют лишние 5%?

Если работа предусматривает обслуживание людей, то невакцинированного могут перевести на должность, которая не требует контакта с людьми, но не увольнять и не отправлять в неоплачиваемый отпуск. Просто некоторые руководители, как в советском прошлом, хотят «догнать и перегнать», «выполнить и перевыполнить», и проявляют инициативу. Были бы у нас нормально работающие профсоюзы, они бы этого не допустили», – говорит правозащитник.

Изменение трудовой функции, т.е. перевод на другую работу, регулируется статьями 57 и 82 Трудового кодекса.

Статья 57. Трудовая функция работника

3. Изменение трудовой функции допускается только с взаимного согласия сторон. Не допускается изменение трудовой функции, уменьшение или увеличение ее круга в одностороннем порядке.

4. Если по определенным причинам работодатель из-за невозможности обеспечить работника указанными работами предоставит ему другую работу, соответствующую его профессионально-квалификационному разряду, работник может отказаться от выполнения этих работ только в случае, если за ним не сохраняется средняя заработная плата.

Статья 82. Оформление перевода на другую работу и других подобных случаев

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, изменение трудовой функции, условий труда, а также заключение трудового договора в порядке совместительства может быть оформлено приказом (распоряжением, постановлением) работодателя соответствующего содержания. При этом обязательно должны быть соблюдены правила заключения трудового договора и внесения в него изменений.

В соответствии с Трудовым кодексом, работа должна соответствовать квалификации и должна сохраняться та же зарплата.

Так что, если такую работу не предлагают (а неоплачиваемый отпуск на неопределенное время — это нулевая зарплата), то законодательство нарушается, и можно, по словам Зейналова, подать в суд.

Если непривитых в компании не более 20%, то это означает, что работу того, кого отправят в неоплачиваемый отпуск, отдадут другому, привитому. То есть, как говорит правозащитник, имеет место дискриминация по признаку, не связанному с квалификацией, трудовыми навыками и качеством работы. А по Трудовому кодексу это недопустимо.