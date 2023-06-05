Слоны в Хьюстонском зоопарке поддерживают свою физическую форму, ежедневно занимаясь йогой. Об этом сообщает NY Post.

Каждое утро все 12 слонов, живущих в зоопарке в Хьюстоне, начинают с занятий «слоновьей йогой». Во время тренировки смотрители зоопарка учат слонов стоять на задних и передних ногах, чтобы животные сохраняли гибкость. Каждый сеанс длится от 30 секунд до пяти минут. Некоторые пожилые слоны проводят по два сеанса в день, чтобы сохранить свои суставы здоровыми.

Самой «гибкой» сотрудники зоопарка называют 40-летнюю слониху по кличке Тесс, вес которой составляет чуть меньше трех тонн.

«Тесс способна поднимать свое массивное тело на передние лапы и делать ряд других упражнений. Она — самая гибкая и единственная, кто держит эту стойку», — рассказала сотрудница зоопарка Кристен Уиндл.

По словам Уиндл, занятия «слоновьей йогой» проводятся добровольно, хотя за участие каждый слон получает угощение, например, фрукты или хлеб.

«Если слоны не хотят тренироваться или устают, они могут просто уйти. Но они знают, что если уйдут, то не получат угощение», — уточнила Кристен Уиндл.