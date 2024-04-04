Президент Ботсваны Мокветси Масиси пригрозил отправить в Германию 20 тысяч слонов. Так он ответил на предложение немецких властей ограничить импорт охотничьих трофеев.

После того, как немецкое министерство окружающей среды и охраны природы предложило ввести ограничения на импорт таких трофеев, президент Масиси в интервью немецкому изданию Bild напомнил, что в результате принятых мер по защите популяции слонов их развелось так много, что охота — единственный способ сдерживать их численность.

Если запретить вывозить трофеи, объяснил президент, то не будет и охоты, и в результате население Ботсваны лишится значительной части дохода, а слоны расплодятся еще больше.

«Немцам стоило бы самим попробовать пожить с животными так, как они пытаются убедить делать это нас, и это вовсе не шутка», — заявил Масиси.

В Ботсване живет примерно треть всей мировой популяции слонов — свыше 130 тыс. Слоны съедают урожай, вытаптывают поля, рушат частную собственность, а порой и убивают людей.

Ботсвана — большая страна, размером с Украину, но две трети ее территории занимает пустыня, а на оставшейся части живут всего 2,5 млн человек.

Ботсвана уже подарила соседней Анголе 8 тыс. слонов и предложила еще несколько сотен Мозамбику в попытке как-то контролировать их численность.

«Мы хотели бы предложить такого рода подарок и Германии», — заявил Масиси, добавив, что не потерпит отказа. (bbc.com)