К вечеру среды и украинские власти на правом берегу Днепра, и назначенные Россией власти на оккупированном левом берегу сообщают об эвакуации жителей из затопленных городов и сёл. После разрушения плотины Каховской ГЭС вода продолжает прибывать. Однако местные жители говорят, что большую часть усилий по эвакуации им приходится предпринимать самостоятельно.

Волонтёры на лодках обплывают затопленные дома и спасают людей и животных. С территорий, находящихся под контролем российских военных, поступают сообщения о том, что военные не разрешают жителям покидать сёла.

Представительница военной городской администрации населённого пункта Алёшки, оккупированного российскими войсками, рассказала Радио Свобода, что 85% территории находятся под водой. Люди сидят на крышах домов.

Мэр Алёшек Евгений Рищук сообщил, что как минимум один человек погиб, двое доставлены в больницы. Местная администрация уточнила, что число жертв может быть намного больше, но в сложившихся условиях подсчёт невозможен. В особенной опасности, по словам Рищука, находятся пожилые люди и инвалиды, неспособные самостоятельно передвигаться.

Назначенный Россией глава Херсонской Области Владимир Сальдо заявил, что в пунктах временного размещения уже находятся четыре тысячи эвакуированных, и есть резерв ещё на пять с половиной тысяч мест.

Назначенный Россией глава города Новая Каховка, где находилась разрушенная ГЭС, ранее сообщил о пропаже без вести не менее семи человек. Полностью под воду ушло село Корсунка. Сёла Днепряны, Крынки и Казачьи Лагери затоплены по крыши.

Украинские администрации сообщают, что в зоне затопления на подконтрольном Киеву правом берегу Днепра, оказалось более 80 населённых пунктов. 7 июня были эвакуированы свыше 1400 человек.