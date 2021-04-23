В знак солидарности с Чехией Литва высылает двух сотрудников посольства России

Литва высылает двух сотрудников посольства России в республике в знак солидарности с Чехией. Об этом сообщается на сайте литовского МИД.

Отмечается, что в пятницу, 23 апреля, представитель российского посольства был вызван в литовское внешнеполитическое ведомство, где ему была предъявлена нота протеста.

«Литва приняла такое решение после беспрецедентных событий в Чешской Республике в знак солидарности с нашим союзником, который подвергся беспрецедентно опасной атаке…» — говорится в сообщении.

Соответствующее решение Вильнюс принял по согласованию с Латвией и Эстонией. (gazeta.ru)

| 2021-04-23T17:01:43+04:00 23 апреля 2021, 18:17|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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