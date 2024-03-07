Правительство Чехии признало, что после прихода к власти в Словакии кабинета Роберта Фицо отношения между двумя странами ухудшились.

Члены чешского правительства на совещании в среду решили перенести совместное заседание обоих правительств на более поздний срок. Эту новость официально подтвердил журналистам премьер-министр Чехии Петр Фиала.

«Мы не считаем возможными в ближайшие недели или месяцы проведение межправительственных консультаций с кабинетом Словацкой республики», — заявил Фиала. Он подтвердил представителям СМИ, что Прага уже проинформировала Братиславу о принятом решении.

По словам Фиалы, «невозможно скрыть наличие существенных разногласий по некоторым ключевым внешнеполитическим темам».

Решение Чешской республики было принято через несколько дней после встречи главы словацкого МИД Юрая Бланара с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Встреча состоялась на дипломатическом форуме в турецком городе Анталья. Фиала назвал встречу Бланара с Лавровым «проблематичной» и добавил, что для такой оценки «немало причин».

Чешский министр иностранных дел Ян Липавский заявил, что Чехия хотела бы иметь хорошие отношения с представителями Словакии как на уровне личных связей, так и в политических отношениях. По его словам, Прага продолжит совместную работу с Братиславой над разными проектами.

Главы правительств Польши, Словакии, Венгрии и Чехии в минувший вторник провели в Праге, после двухлетнего перерыва, Вишеградский саммит. Партнёры охарактеризовали прошедшие переговоры как «нелёгкие», а обмен мнениями — как «трудный». Чешская пресса обратила внимание, что несмотря на это, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что «Вишеград продолжает жить».

«Вишеградская группа» была образована в результате встречи президентов и премьер-министра трёх постсоциалистических стран — Леха Валенсы (Польша), Вацлава Гавела (Чехословакия) и Йожефа Антала (Венгрия) 15 февраля 1991 года в венгерском городе Вишеград, где была подписана совместная декларация о стремлении к интеграции в европейские структуры.

Все члены Вишеградской группы 1 мая 2004 года стали членами Европейского союза. (svoboda.org)