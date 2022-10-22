В селе Агалы Зангиланского района состоялась церемония открытия турнира по триатлону «Марш Победы».

Мероприятие началось с минуты молчания в знак памяти о шехидах, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

Затем прозвучал государственный гимн.

На церемонии открытия турнира, организованного совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией триатлона Азербайджана, выступили специальный представитель Президента по Зангиланскому району Вахид Гаджиев, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и депутат Рауф Алиев.

Было отмечено, что проведение турнира на исторических землях Азербайджана является знаменательным событием.

Затем соревнование было официально объявлено открытым.(Report)