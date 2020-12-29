В Зангилане обезврежено подложенное армянами под мост взрывное устройство

29 декабря 2020 года примерно в 10:00 в Национальное агентство по очистке от мин территорий Азербайджана (ANAMA) поступила информация о том, что на территории села Рездере Зангиланского района под мост подложено взрывное устройство.

Как сообщили АПА в ANAMA, на основании поступившей информации специальная мобильная группа агентства была немедленно отправлена на указанную территорию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных специалистами агентства и сотрудниками Зангиланского районного отделения полиции МВД под мостом на территории села было обнаружено и обезврежено подложенное врагом взрывное устройство (158 кг взрывчатого вещества, 125 кг взрывателя, содержащего амоний-нитрат, 4 электродетонатора и 30 м детонационного кабеля).