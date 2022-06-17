Минобороны Южной Кореи протестирует три режима пользования телефонами для военнослужащих — с двумя интервалами, с одним и безлимитный. Об этом пишет KBS World.

Первый вариант предполагает возможность солдатам пользоваться телефоном с 7 утра до 8:30 и с 17:30 до 21:00. Второй — с 7:00 до 21:00, а третий — круглосуточно.

После эксперимента военное руководство определится, какой режим выбрать для всей армии.

В настоящее время военнослужащие южнокорейской армии могут пользоваться мобильными телефонами с 18:00 до 21:00 в будние дни и с 8:30 до 21:00 в выходные дни.